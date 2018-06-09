تيريزا ماي تحذر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مخاطر الحرب التجارية

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الجمعة كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مخاطر الدخول في حرب تجارية ثأرية بشأن الرسوم الجمركية وحثت الجانبين كليهما على التركيز على فائض طاقة إنتاج الصلب في الصين.





رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (يسار) والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى في لا مالبي في كيبيك في كندا يوم الجمعة. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.

وقال مسؤول بريطاني بارز، طلب عدم نشر اسمه، إن ماي تستخدم مناقشات مجموعة السبع حول الاقتصاد العالمي لشرح حجتها.





وأضاف قائلا ”هي وعدد من الزملاء الآخرين يعتقدون أن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من بعض أقوى حلفائها يبعث على بالغ الأسف“.





”إذا لم نتمكن من إيجاد وسيلة للتراجع سريعا عن الوضع الحالي، فإنه لن يكون هناك مناص من إجراءات مضادة من الاتحاد الأوروبي“.





وفي حين عبًرت المملكة المتحدة عن معارضة قوية للرسوم الجمركية الأمريكية، فإن ماي سارعت أيضا إلى توضيح أن أي رد انتقامي من الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون متناسبا وفي إطار القواعد القائمة.





وقال المسؤول ”بدلا من أن يفرض كل طرف رسوما جمركية على واردات من الطرف الآخر فإنه ينبغي أن نزيد الضغط على الصين لتقليل فائض طاقتها الإنتاجية للصلب“.





وسئل المسؤول البريطاني عما إذا كانت ماي تساند خطة للاتحاد الأوروبي لأن يحدد رسوما جمركية قدرها 25 بالمئة على صادرات أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار)، فقال إن الإجراءات لم توضع بعد في شكلها النهائي وما زالت قيد الإعداد.







