إجراءات أمنية مشددة استعدادًا لقمة ترامب كيم

تستعد سنغافورة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قبل اجتماع القمة المقرر بينهما الإثنين.

ووضعت السلطات، اليوم السبت، حواجز في عدد من الشوارع وشددت إجراءات الأمن حول فندقي سانت ريجيس وشانجريلا الفخمين اللذين يتوقع أن يقيم فيهما الزعيمين خلال الزيارة.

ولم يؤكد الفندقان التقارير الإعلامية عن استضافتهما للزعيمين.

ومن المتوقع أن يصل الزعيم الكوري الشمالي إلى مطار شانجي في سنغافورة، غداً الأحد، قبيل القمة التي تعقد في اليوم التالي.

ومن المقرر أن يلتقي مع رئيس وزراء الدولة المضيفة لي هسين لونغ، لدى وصوله.