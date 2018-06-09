انطلاق التصويت في الانتخابات التركية للمغتربين بـالدنمارك

انطلقت، اليوم السبت، عمليات التصويت في الانتخابات التركية للمغتربين الأتراك بـالدنمارك، حسبما ذكرت قناة "تي ار تي".



وتستمر عملية التصويت في الانتخابات التركية بالخارج، لغاية 19 يونيو الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.



ومن المنتظر أن يشارك في عملية التصويت خارج تركيا، أكثر من 3 ملايين ناخب تركي عبر 123 مركزا انتخابيا، في 60 دولة.