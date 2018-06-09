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انطلاق التصويت في الانتخابات التركية للمغتربين بـالدنمارك

السبت 09/يونيو/2018 - 02:08 م
انطلاق التصويت في الانتخابات التركية للمغتربين بـالدنمارك
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أسماء العزب
 
انطلقت، اليوم السبت، عمليات التصويت في الانتخابات التركية للمغتربين الأتراك بـالدنمارك، حسبما ذكرت قناة "تي ار تي".

وتستمر عملية التصويت في الانتخابات التركية بالخارج، لغاية 19 يونيو الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

ومن المنتظر أن يشارك في عملية التصويت خارج تركيا، أكثر من 3 ملايين ناخب تركي عبر 123 مركزا انتخابيا، في 60 دولة.
المزيد عن: انطلاق النتخابات التركية المغتربين الدنمارك التصويت 23
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