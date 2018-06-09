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رابطة العالم الإسلامي تثمن اهتمام المملكة بعقد اجتماع بمكة المكرمة لدعم الأردن

السبت 09/يونيو/2018 - 02:06 م
رابطة العالم الإسلامي تثمن اهتمام المملكة بعقد اجتماع بمكة المكرمة لدعم الأردن
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أسماء العزب
 
ثمنت رابطة العالم الإسلامي اهتمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعقد اجتماع في مكة المكرمة لدعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية، نقلا عن قناة "الإخبارية".

ويذكر أن اتفق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عقد اجتماع يضم إضافة إلى السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت والمملكة الأردنية، لمناقشة سبل دعم الأردن.

وتابع الملك سلمان، الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق وأجرى اتصالات مع إخوانه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم الأحد القادم، لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.
المزيد عن: مكة المكرمة رابطة العالم الاسلامي دعم الاردن اهتمام المملكة
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