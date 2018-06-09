محافظ الشرقية: الكشف الطبي المجاني على ١٤٧٢ مريضا خلال قافلة طبية بـ"أبوحماد"

أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أهمية تنظيم قوافل طبية مجانية تقوم بتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج.





وأشار إلى أنه تم تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الملاك مركز أبو حماد وتوقيع الكشف الطبي على ١٤٧٢ حالة مرضية، يومي الخميس والجمعة الموافق ٧- ٨ يونيو ٢٠١٨ وتم صرف العلاج اللازم لهم..





وصرح المحافظ، بأن هذه القافلة ضمن سلسلة قوافل علاجية أخرى تضم أطباء مهرة في كافة التخصصات الطبية تجوب أرجاء المحافظة للوصول للمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج علي نفقة الدولة، مؤكداً على استمرارها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطى نطاق المحافظة.





ومن ناحيته، صرح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية الملاك مركز أبوحماد وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على ١٤٧٢ مريضا شمل ١١٦ حالة جراحة، ٢٧٩ أطفال، ١٧٣ أمراض قلب، ٢٣٣ باطنة، ٥٤ نساء، ١٩٦ جلدية، ٢٢٦ عظام، ١٢١ أنف وأذن، ٧٤ أسنان، بالإضافة إلي اجراء التحاليل المعملية اللازمة لعدد ١٢٨ حالة وذلك بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية.



