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رئيس مدينة الفيوم: حل أزمة اسطوانات الغاز وصيانة شاملة لإنارة الشوارع والمساجد (فيديو)

السبت 09/يونيو/2018 - 02:05 م
رئيس مدينة الفيوم: حل أزمة اسطوانات الغاز وصيانة شاملة لإنارة الشوارع والمساجد (فيديو)
المهندس أيمن عزت
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ريهام على
 

قال المهندس أيمن عزت رئيس مجلس ومدينة الفيوم، إنه تم عقد اجتماع مع المسئولين بمصنع الغاز الخاص بالمحافظة والوكلاء الخاصين بشركة بتروجاز لتكثيف الجهود وتوفير أسطوانة الغاز للمواطنين بالسعر المقرر لها من قبل مديرية التموين، مشيرًا إلى أنه تم الحد من إنتشار أسطوانات الغاز في السوق السوداء والتى كانت تتسبب في خلق مشاكل كثيرة بين المواطنين والمسئولين، مؤكدًا أنه تم حل المشكلة ولا يوجد أزمة غاز على مستوى القرى والمدينة هذا العام.

وأكد في تصريح خاص لـ"الفجر"، اليوم السبت، أنه هناك صيانة شاملة لإنارة الشوارع والمساجد، وتوفير كشافات الكهرباء بالشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى عمل خطة شاملة لنظافة الشوارع من قبل عمال مجلس ومدينة الفيوم.
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