أحمد حسن : منتخب مصر قادر على التأهل لدور الـ16 بكأس العالم









أكد أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق أن مجموعة مصر في كأس العالم بروسيا ليست بالصعبة على عكس مجموعات أخرى.





وقال الصقر عبر برنامج "الكرة في ملعبك" الإذاعي :" منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج إيجابية في المونديال وفي رأيي أن المجموعة الأولى ليست صعبة ويستطيع المنتخب التأهل من خلالها لدور الستة عشر بالمونديال".





وتابع:" من الوارد أن تتعادل مصر مع أوروجواي في ضربة البداية ولكن المنتخب قادر على الفوز وروسيا والسعودية معاً والصعود للدور التالي".