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أحمد حسن : منتخب مصر قادر على التأهل لدور الـ16 بكأس العالم

السبت 09/يونيو/2018 - 02:03 م
أحمد حسن : منتخب مصر قادر على التأهل لدور الـ16 بكأس العالم
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عمرو مصطفي
 


أكد أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق أن مجموعة مصر في كأس العالم بروسيا ليست بالصعبة على عكس مجموعات أخرى.

وقال الصقر عبر برنامج "الكرة في ملعبك" الإذاعي :" منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج إيجابية في المونديال وفي رأيي أن المجموعة الأولى ليست صعبة ويستطيع المنتخب التأهل من خلالها لدور الستة عشر بالمونديال".

وتابع:" من الوارد أن تتعادل مصر مع أوروجواي في ضربة البداية ولكن المنتخب قادر على الفوز وروسيا والسعودية معاً والصعود للدور التالي".
المزيد عن: مونديال روسيا 2018 مصر مجموعة مصر بكأس العالم كأس العالم أحمد حسن
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