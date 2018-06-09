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السيسي لـ"كوبر":"أنت مدرب عظيم والمصريون يثقون بك"

السبت 09/يونيو/2018 - 02:04 م
السيسي لـكوبر:أنت مدرب عظيم والمصريون يثقون بك
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الفجر الرياضي
 

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، خلال استقباله بعثة الفراعنة قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم.

 

وأكد السيسي للأرجنتيني كوبر أنه مدرب عظيم وكل المصريين يثقوا به معربا عن سعادته بقيادته لهذا الجيل من اللاعبين.

 

وكان كوبر قد طالب السيسي بدعم المنتخب واستقباله بعد كأس العالم.

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