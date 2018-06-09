"رحيم" لـ ياسر جلال يتصدر المسلسلات المحتوية على مشاهد تدخين

تصدر مسلسل "رحيم" قائمة أعدها المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشأن الأعمال الدرامية المحتوية على مشاهد تدخين وتعاطي للمخدرات خلال هذه الفترة، بـ84 مشهد تدخين، بإجمالي ساعتين و30 دقيقة.





وحل في المركز الثاني مسلسل "نسر الصعيد" بـ96 مشهدا بإجمالي ساعتين و13 دقيقة، ثم "أيوب" بـ73 مشهدا بمساحة ساعة و47 دقيقة، تبعه مسلسل "لعنة كارما" وتضمن 20 مشهد تعاطي مخدرات بإجمالي مساحة زمنية 54 دقيقة و11 ثانية، ثم مسلسل "فوق السحاب" 30 مشهد تعاطي مخدرات بمساحة زمنية 50 دقيقة و46 ثانية، وأخيرا "ليالي أوجيني" بـ20 مشهد تدخين بمساحة 43 دقيقة و32 ثانية.