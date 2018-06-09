إيران تصدر لقطر بضائع بـ47 مليون دولار خلال شهرين





كشفت إحصائيات نشرتها منظمة الجمارك الإيرانية، اليوم السبت، أنه في الشهرين الأولين من السنة الحالية، تم تصدير أكثر من 216 ألف و585 طن من البضائع بقيمة 47 مليون و666 ألف دولار إلى قطر.





وأوضحت الإحصائيات "أن هذه المعدلات تؤكد أن حجم البضائع المصدرة إلى دولة قطر نمت بشكل كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي"، مضيفة "أن الصادرات إلى قطر من حيث الوزن 1.15٪ وفي القيمة 0.65٪ من القيمة الإجمالية لصادرات إيران خلال هذه الفترة، وتحتل قطر المرتبة 19 بين الدول التي تستلم البضائع من إيران".





وتابعت "أنه في الشهرين (يناير وفبراير) من العام الماضي 2017، تم تصدير 131 ألف و814 طن من البضائع من إيران إلى قطر، بقيمة 8 ملايين و899 ألف دولار فقط".





وأكدت منظمة الجمارك الإيرانية، "أنه صادرات البلاد إلى قطر بلغت في الفترة نفسها من العام الماضي 0.74٪ و0.14٪ من إجمالي الصادرات خلال هذه الفترة”، مشيرة إلى أنه "أظهرت المقارنة بين الصادرات إلى قطر في الشهرين الأولين من السنة الحالية مع نفس الفترة من العام الماضي زيادة الصادرات إلى البلاد بنسبة 64٪ وقيمة أكثر من 435٪".



