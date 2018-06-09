نفوق أغنام وطيور جراء حريق في حظيرة مواشي بالبحيرة



تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات بنشوب حريق بمنزل بناحية عزبة المرابط.



انتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة مواشي ملحقه بمنزل مسقوف بالأخشاب والقش ملك المدعو "عادل ع.ع" 41 عاما – فلاح، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.



بسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي داخل الحظيرة، وأضاف باحتراق سقف المنزل والحظيرة ونفوق عدد من الأغنام والطيور ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.