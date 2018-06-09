سفير مصر ببلجراد يطلع البطريرك الصربي على جهود إحياء مسار العائلة المقدسة

التقي السفير عمرو الجويلى سفير مصر في بلجراد البطريرك الصربي "إيريني Irinej" رئيس أساقفة Pec مطران Belgrade-Karlovci بهدف تناول سبل تعزيز التقارب بين شعبيّ البلدين استناداً إلى البعد الثقافي والديني.









ودعا السفير المصري خلال المقابلة، المواطنين الصرب إلى زيارة مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر والأديرة المصرية القديمة القريبة من المنتجعات الشاطئية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى السائحين الصرب، مثل دير "القديس أنطونيوس" (القريب من الغردقة) وهو الأقدم في العالم.





وأبرز سفير مصر فى بلجراد أنه جارى بحث عدة أنشطة مثل إقامة معرض للأيقونات لعدد من فنانى قسم الفن بمعهد الدراسات القبطية لإبراز أوجه التشابه مع الفن الصربي النظير، الذى يحتل المكانة المركزية في الموروث الثقافي المجتمعي في صربيا.





من جانبه، عبّر البطريرك الصربي "إيريني Irinej" عن تقديره للعلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وصربيا، مبدياً ترحيباً كبيراً بتلك الأفكار التي سيتم عرضها على المجمع الأرثودوكسي الصربي للترويج لها ضمن تدفق المواطنين الصرب إلى مصر، معرباً عن تطلعه للتعرف أكثر على الموروث القبطى المصرى بما في ذلك من خلال الزيارات المتبادلة.



