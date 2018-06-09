أسعار البيض اليوم السبت 9-6-2018 بمحافظة الدقهلية
السبت 09/يونيو/2018 - 01:58 م
سالى رضوان
شهدت التعاملات على سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت، استقرارا ملحوظا حيث بلغ سعر كارتونة البيض البلدى 43 جنيها والبيض الأحمر 35 جنيها.
فيما سجل البيع والاقبال على البيض البلدى بمقدار 7 بيضات بمبلغ 10 جنيهات، وبحسب التجار فلقد بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 37 جنيهًا، بيض أبيض مائدة كبير 36.5 جنيه، بيض بلدي 40 جنيهًا.
فيما سجل البيع والاقبال على البيض البلدى بمقدار 7 بيضات بمبلغ 10 جنيهات، وبحسب التجار فلقد بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 37 جنيهًا، بيض أبيض مائدة كبير 36.5 جنيه، بيض بلدي 40 جنيهًا.
المزيد عن: دواجن تعاملات اليوم السبت بيض اﻻسعار اخبار مصر