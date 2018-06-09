إضراب سائقى الشاحنات فى إيران يصل للعاصمة طهران





وصل إضراب سائقي الشاحنات الإيرانية إلى العاصمة طهران، بعد دخول الإضراب في أسبوعه الثالث وسط أزمة وقود وتوقف عمليات الشحن.





ويقول أصحاب الشاحنات والسائقون، إن أسباب الإضراب تعود إلى خفض أسعار أجور الشحن على الرغم من ارتفاع تكلفة الشاحنة، وذلك مقابل ارتفاع الرسوم الحكومية على الشحن، وقطع مساعدة التأمينات الحكومية.





ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة عن الإضراب في اتوستراد بابايي وسط العاصمة، حيث علق السائقون لافتات على شاحناتهم كتب عليها شعارات تدعو للتكاتف والاستمرار.





وذكر ناشطون أن الشاحنات اصطفت في طريق بابايي السريع على رتل يطول عدة كيلومترات والتحقت بالإضراب.





ويستمر إضراب سائقى الشاحنات في إيران بالرغم من تهديد نظام الملالي بفرض غرامات مالية عليهم ومعاقبتهم بتهم الإخلال بالأمن والدعاية ضد النظام.



