ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إضراب سائقى الشاحنات فى إيران يصل للعاصمة طهران

السبت 09/يونيو/2018 - 01:54 م
إضراب سائقى الشاحنات فى إيران يصل للعاصمة طهران
أرشيفية
طباعة
الفجر السعودي
 

وصل إضراب سائقي الشاحنات الإيرانية إلى العاصمة طهران، بعد دخول الإضراب في أسبوعه الثالث وسط أزمة وقود وتوقف عمليات الشحن.

ويقول أصحاب الشاحنات والسائقون، إن أسباب الإضراب تعود إلى خفض أسعار أجور الشحن على الرغم من ارتفاع تكلفة الشاحنة، وذلك مقابل ارتفاع الرسوم الحكومية على الشحن، وقطع مساعدة التأمينات الحكومية.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة عن الإضراب في اتوستراد بابايي وسط العاصمة، حيث علق السائقون لافتات على شاحناتهم كتب عليها شعارات تدعو للتكاتف والاستمرار.

وذكر ناشطون أن الشاحنات اصطفت في طريق بابايي السريع على رتل يطول عدة كيلومترات والتحقت بالإضراب.

ويستمر إضراب سائقى الشاحنات في إيران بالرغم من تهديد نظام الملالي بفرض غرامات مالية عليهم ومعاقبتهم بتهم الإخلال بالأمن والدعاية ضد النظام.

المزيد عن: طهران سائقى الشاحنات سائقى الشاحنات إيران إضراب سائقى الشاحنات إضراب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 2:10:02 PM