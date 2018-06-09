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كوبر يطالب السيسي بدعم المنتخب واستقباله بعد العودة من المونديال

السبت 09/يونيو/2018 - 01:55 م
كوبر يطالب السيسي بدعم المنتخب واستقباله بعد العودة من المونديال
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الفجر الرياضي
 

 

طالب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المنتخب ومساندته، وأن يكون موجودا في استقبالهم بعد العودة من المشاركة بكأس العالم مهما كانت النتائج.

 

ووجه هيكتور كوبر، الشكر للرئيس السيسي، على كل مرة يستقبل فيها الفريق ويكون بجواره ويحرص على دعمه، حيث تعد تلك المرة الثالثة التي يكون فيها داعما للفريق قائلا: "هذا أمر رائع، وأتمنى أن تكون المرة المقبلة بعد تحقيق إنجاز في كأس العالم".

 

واستقبل السيسي لاعبي المنتخب والجهاز الفني واتحاد الكرة لدعمهم قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم.

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