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أسعار الخضراوات اليوم السبت 9-6-2018 بمحافظة الدقهلية

السبت 09/يونيو/2018 - 01:57 م
أسعار الخضراوات اليوم السبت 9-6-2018 بمحافظة الدقهلية
صورة أرشيفية
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سالى رضوان
 
شهدت اسوق الخضروات استقارا فى الأسعار بمحافظة الدقهلية اليوم السبت، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 إلي 3 جنيهات، البطاطس 4 جنيهات، البصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 20 جنيها، البامية 16 جنيها، الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 6 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.

وبلغ سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3.5 جنيهًا، والفلفل البلدي بـ 4جنيهات، والثوم بـ21 جنيهًا، والبسلة بـ 15 جنيهًا،والسبانخ بـ 3.5 جنيهًا.

كما بلغ سعر حزمة الخس وزن 3 كيلو جرامات 10 جنيهات، وخس “كابوتشي” بـ4جنيهات، والفجل الصيني بـ3 جنيهات، والبروكلي بـ5 جنيهات.
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