ناقد رياضي: لقاء السيسي بـ لاعبي المنتخب سيرفع روحهم المعنوية
السبت 09/يونيو/2018 - 01:53 م
هدى عبدالرازق
قال إيهاب الفولي الناقد الرياضي، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبعثة المنتخب المصري قبل سفره إلى روسيا، يساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين.
وأشار "الفولي"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن اللاعبين بعد لقائهم بالرئيس السيسي، شعروا أنهم "دخلوا في الوقت الجد"، لافتا إلى أن اللاعبين يشعروا بنهم ورغبة قوية في تحقيق أداء جيد، ويرفعوا اسم مصر عاليًا.
وأشار "الفولي"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن اللاعبين بعد لقائهم بالرئيس السيسي، شعروا أنهم "دخلوا في الوقت الجد"، لافتا إلى أن اللاعبين يشعروا بنهم ورغبة قوية في تحقيق أداء جيد، ويرفعوا اسم مصر عاليًا.
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