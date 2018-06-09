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تفاصيل برنامج عمرو أديب عبر شاشة ام بي سي مصر

السبت 09/يونيو/2018 - 12:26 م
تفاصيل برنامج عمرو أديب عبر شاشة ام بي سي مصر
الإعلامي عمرو أديب
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الفجر الفني
 
يعكف الإعلامي عمرو أديب على إعداد ترتيباته النهائية لتقديم برنامج كبير يُعرض لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع عبر شاشة mbc مصر، وذلك بعد أن وقع رسميًا لمجموعة mbc.

ومن المنتظر أن يكون البرنامج بإعداد وإنتاج متميز.

يًذكر أن صفحة تركي آل الشيخ عبر "فيس بوك" كانت قد أعلنت من خلال مقطع فيديو عن التعاقد مع الإعلامي عمرو أديب مع مجموعة قنوات mbc.
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