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ولي العهد الأردني يهنئ والده بعيد جلوسه

السبت 09/يونيو/2018 - 12:26 م
ولي العهد الأردني يهنئ والده بعيد جلوسه
ولي العهد الأردني
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وكالات
 

هنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين والده الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد جلوسه التاسع عشر على العرش الذي يوافق اليوم الـ9 يونيو.

 

ونشر الأمیر حسین صورة تجمعه بوالده وهما يرتديان زيا عسكريا، عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، وعلق علیھا قائلا: "في عید جلوسك سیدي نحن جمیعا جندك ونقف معا كتفا بكتف لنحمي الوطن، یا من تعلمنا منك الشجاعة في میادین العسكریة والحیاة. أبقاك الله لنا قدوة وسندا.. وحفظ الله الأردن بعز وشموخ".

 

المزيد عن: ولي العهد الاردني عيد الجلوس العرش الاردن الأردن
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