بوتين: ترامب شخص عميق التفكير ويفي بوعوده الانتخابية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت أن تجربته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب تؤكد أنه شخص عميق التفكير ويعرف كيف يستمع ويتفاعل مع الحجج المقدمة.

وقال بوتين:" أن تجربتي مع رئيس الولايات المتحدة تقول إنه على الرغم من حقيقة أن تصرفاته غالباً ما يتم انتقادها، وخاصة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك على الساحة الدولية وفي مجال الاقتصاد، كل هذه التجربة تقول لي إنه رجل عميق التفكير ويعرف كيف يستمع ويتفاعل مع الحجج التي تقدمها الأطراف الأخرى".

وأعلن بوتين في حديث نشر على موقع "فيستي": "يمكن النظر بطرق مختلفة إلى تلك القرارات التي تتخذ في الولايات المتحدة، بما في ذلك من قبل الرئيس الأمريكي، يمكن الانتقاد، بالفعل هناك الكثير مما يستحق الانتقاد لكن هناك نقطة، تحدث عنها بالفعل: ترامب يفي بوعوده التي قدمها خلال حملته الانتخابية".

وأعرب بوتين عن أمل موسكو بأن يفي ترامب بوعده الانتخابي بشأن تحسين العلاقات مع روسيا.

وقال في هذا الصدد: "إحدى الوعود هو تحسين العلاقات الروسية الأمريكية، آمل أن يتحقق ذلك أيضا، وأنا أرى أن الكرة في الجانب الأمريكي".

وعن لقاءاته بالرئيس الأمريكي قال بوتين: "التقينا برئيس الولايات المتحدة على الساحات الدولية، هذا بالطبع لا يمنح الفرصة لإيلاء الاهتمام اللازم للعلاقات الروسية الأمريكية، عموما أنا أرى أن هذه اللقاءات مفيدة المسألة فقط في أن تسمح الظروف السياسية الداخلية الأمريكية بفعل ذلك".