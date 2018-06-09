ريال مدريد يقدم عرضا مغريا إلى رونالدو





أكدت إذاعة "كادينا كوبى" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد ستقدم عرضاً للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لإثنائه عن فكرة الرحيل بقيمة 25 مليون يورو سنوياً، بجانب عدة حوافز مقسمة على النحو التالى "2 مليون يورو حال الفوز بالأبطال و1.5 مليون يورو عن لقب الليجا ومليون يورو عن لقب الكأس ومليون يورو عن لقب جائزة الأفضل من "فيفا" ومليون يورو عن الكرة الذهبية ونصف مليون يورو عن هداف الليجا ونصف مليون يورو عن المشاركة فى المباريات".

وأضافت الإذاعة أن إدارة النادى الملكى تطلب من رونالدو بألا يكون مضحكا، ويطالب براتب مثل ميسى ونيمار، مشيرة إلى أن غضب كريستيانو رونالدو بناءً على المقربين منه ليس بسبب الأموال بل من وضعه لأنه يستطيع الحصول على ما يطلبه بواسطة إضافة عدة حوافز فى عقده مثل السابقة، كما أن ممثلى كريستيانو رونالدو يعتقدون بأن الوضع معقد للغاية لكن يمكن إصلاحه.