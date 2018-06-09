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عمرو جمال يصدم الأهلي ويتمسك بـ"الاحتراف"

السبت 09/يونيو/2018 - 12:20 م
عمرو جمال يصدم الأهلي ويتمسك بـالاحتراف
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الفجر الرياضي
 
تمسك عمرو جمال مهاجم الأهلي والمعار لنادي هلسنكي الفنلندي، باستمرار تجربته في الاحتراف خلال الفترة القادمة ورفض فكرة العودة لمصر.

وتلقى "الغزال" عدة عروض من أندية برتغالية ويونانية خلال الساعات القليلة الماضية، للانتقال إلى أحدهما في الميركاتو الصيفي الجاري واستمرار تجربة الاحتراف في الدوريات الأوروبية.

وينتظر عمرو جمال إنتهاء إعارته مع نادي هلسكني الفنلندي في يوليو المقبل، من أجل البت في العروض المقدمة له واختياره أفضلهم له وللنادي الأهلي.
المزيد عن: هلسكني عمرو جمال اليونان البرتغال الأهلي وعمرو جمال الأهلي
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