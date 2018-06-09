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بوتين: يمكن تقبّل قرارات ترامب بأشكال مختلفة لكنه ينفّذ وعوده الانتخابية

السبت 09/يونيو/2018 - 12:20 م
بوتين: يمكن تقبّل قرارات ترامب بأشكال مختلفة لكنه ينفّذ وعوده الانتخابية
بوتين
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وكالات
 

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العديد من قرارات الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب تواجه انتقادات، إلا أن ترامب يفي بوعوده الانتخابية.

 

وقال بوتين في حديث مع سيرجيو ريليف نشره موقع "فيستي": "يمكننا النظر بطرق مختلفة إلى قرارات الولايات المتحدة ورئيسها، وهناك الكثير من الأشياء التي تستحق النقد. ولكن يوجد نقطة سبق وتحدثت عنها بالفعل وهي أن ترامب ينفّذ وعوده الانتخابية".

 

يذكر أن الكرملين كان قد أعلن اليوم أن اتصالا هاتفيا جرى بين بوتين والرئيس الأمريكي ترامب بحثا خلاله إمكانية عقد لقاء بينهما في فيينا.

 

وتحدثت وسائل إعلام مؤخرا بأن النمسا أبلغت الولايات المتحدة عن استعدادها لاحتضان لقاء قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على أراضيها.

المزيد عن: تقبل قرارات ترامب بوتين الوعود الانتخابية أشكال مختلفة
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