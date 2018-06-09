مجلس جامعة الزقازيق يعتمد أكثر 300 ألف جنيه لعلاج أعضاء هيئة التدريس والطلاب

اعتمد مجلس جامعة الزقازيق في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور خـالد عبد البارى أكثر من 300 ألف لعلاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الإداري والطلاب.



حيث وافق المجلس على صرف مبلغ (90000 جنيهًا) للمساهمة في علاج ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، ومبلغ قدره ( 66300 جنيهًا) للمساهمة في علاج ستة من العاملين بالجهاز الإداري، ومبلغ قدره (144287،95 جنيه) للمساهمة فى علاج ثلاثة طلاب.