رئيس جهاز المدينة: مبادرة لتجميل مدينة الشروق باستخدام إطارات السيارات المستعملة

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه يتم حالياً تنفيذ مبادرة لتجميل المدينة باستخدام إطارات السيارات المستعملة، والتي كانت بمثابة نفايات وملوثات مادية وبصرية للبيئة، ويصعب التعامل معها والتخلص منها، وتحولت بفضل تلك المبادرة إلى وحدات تجميل للمدينة، تتنوع ما بين أحواض زهور، مقاعد، طاولات، مراجيح أطفال، ومجسمات جمالية، باستخدام ألوان جذابة، وتكوينات جميلة ومميزة، إضافة لدوردها الوظيفي، كما تمتاز بمقاومة رائعة للعوامل الجوية، وتكلفة مادية زهيدة.





وأوضح الدكتور الفنان باسم فاضل، رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدن، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هذه التجربة الجديدة والرائدة بمدينة الشروق، تثبت مبادرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطبيق ومسايرة أحدث الأفكار والتجارب العالمية، فى مجالات التنمية العمرانية المستدامة، وإعادة تدوير واستخدام المخلفات، من أجل الحفاظ على البيئة.





وأشار إلى أن هذه المبادرة قام بتنفيذها الفنان خالد العبادي، أحد أبناء الهيئة المتميزين العاملين بمدينة قنا الجديدة، وتمت إعارته لمدينة الشروق لتنفيذ خطتها الطموحة في أعمال التجميل، وشملت أعمال الفنان خالد عبادي أيضا تلوين مجموعة كبيرة من أكشاك الكهرباء والرسم عليها، وتتم متابعة تنفيذ هذه التجربة الجديدة والرائدة، تمهيداً لتنفيدها بالمدن الجديدة، من أجل تحقيق صورة بصرية وجمالية متميزة.





وفى سياق متصل أشار المهندس شريف الشربينى إلى أنه استمرار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مناطق الإسكان منخفض التكاليف بالمدينة، والتى تشمل أعمال الدهانات، والزراعة، والتشجير، والأرصفة، والبردورات.







