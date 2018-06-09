تفاصيل إحالة مدير مستشفى حميات مطوبس للنيابة

وقال في تصريحات اليوم، إنه تم إكتشاف الواقعة عندما سُلمت كشوف النوبتجيات لوحدة الحسابات وتبين إدراج اسمه أكثر من 10 مرات شهريًا ضمن كشوف الأطباء الذين سيتم صرف بدلات نوبتجيات لهم بالمخالفة للقانون، حيث أنه لا يجوز تقاضيه بدلات نوبتجيات لأنه مدير المستشفى.



وتابع أنه تقاضى بدلات النوبتجيات مثله مثل الأطباء لشهور كثيرة، وأعددت مذكرة مرفق بها أوراق كشوف شهور النوبتجيات المذكور فيها اسم مدير المستشفى وإرسلها للنيابة الإدارية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أنه لاتستر على فاسد مهما كان موقعه ولن نترك أموالا تذهب لغير مستحقيها.



أحال اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، مدير مستشفى حميات مطوبس، للنيابة الإدارية؛ لوجود شبهة صرف مبالغ مالية غير مستحقه لنفسه، حيث تبين وجود صرف مبالغ مالية غير مستحقة لشخصه بالمخالفة للتعليمات، كما تبين إدراج اسمه بكشوف النوبتجيات بعد إنتهاء الشهر بسجلات صرف نوبتجيات المستشفى.