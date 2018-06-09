التوسعة السعودية.. من 14 ألف طائف إلى 105 آلاف في الساعة





حرصت المملكة منذ عقود من الزمن، على مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطاف للزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وتماشيا مع التوسعات المتتالية للمسجد الحرام في عهد ملوك المملكة، وذلك تسهيلا للطائفين ومنعا للازدحام والاختناقات في أوقات الذروة في موسمي الحج والعمرة في شهر رمضان المبارك.





وقال الباحث المتخصص في تاريخ مكة المكرمة منصور الدعجاني: "التوسعات السعودية الثلاث للمسجد الحرام ضاعفت استيعاب المطاف لأعداد الطائفين، وخلال العصور الماضية كان المطاف محدودا، وكانت الترميمات والإصلاحات تتم في هذه المساحة المفروشة بالحجارة والرخام والمحيطة بالكعبة المشرفة، حيث إن أول من فرش المطاف بالحجارة عبدالله بن الزبير رضي الله عنه بعد أن فرغ من بناء الكعبة وبقيت بقية من الحجارة ففرش بها المطاف حول الكعبة، وخلال التوسعة السعودية الأولى في عهد الملك سعود -رحمه الله - في سنة ١٣٧٧هـ كانت التوسعة الأولى للمطاف وذلك بعد إزالة المقامات الأربعة ما عدا مقام الشافعي لكونه فوق بيت بئر زمزم والذي أزيل بعد ذلك في سنة ١٣٨٣هـ، وتم عمل قبو لبئر زمزم في الجهة الشرقية من المسجد الحرام وتعتبر هذه هي التوسعة الأولى للمطاف وبذلك أصبح يستوعب المطاف ١٤ ألف شخص دفعة واحدة".





وأضاف "الدعجاني": "في عهد الملك فيصل في سنة ١٣٨٧هـ أزيلت الزوائد الموجودة حول مقام إبراهيم ووضع المقام داخل غطاء من الكريستال البلوري وله قاعدة رخامية تشغل مساحة 180x130سم، حيث وفر بذلك مساحة 66,15م٢ للطائفين، وخلال المرحلة الأخيرة من التوسعة السعودية الأولى في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز في سنة ١٣٩٩هـ كانت التوسعة الثانية للمطاف، بعد أن ألغيت الحصاوي والمشايات وتمت إزالة عقد باب بني شيبة ونقل مدخل قبو بئر زمزم من موقعه إلى موقع أبعد للاستفادة من المساحة التي يشغلها مدخل البئر في محيط المطاف وتم تسقيف المساحة التي يشغلها المدخل السابق بمستوى صحن المطاف، وتم تبليط أرض المطاف كاملا بالرخام الأبيض لأول مرة فأصبح المطاف يشغل كامل صحن المسجد الحرام، فزادت بذلك مساحة المطاف من 4150م٢ إلى 7119م٢، فأصبح يستوعب ٢٨ ألف شخص دفعة واحدة بمقدار الضعف بعد أن كان يستوعب ١٤ ألف شخص".





وتابع "الدعجاني": "في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، في التوسعة السعودية الثانية والتي بدأت سنة ١٤٠٩هـ والتي كانت عبارة عن إضافة جزء جديد إلى مبنى التوسعة السعودية الأولى وسبق ذلك تحسين سطح التوسعة السعودية الأولى وعمل السلالم الكهربائية، وفي عام ١٤٢٤هـ تمت تغطية مداخل قبو زمزم للاستفادة القصوى من صحن المطاف وتسهيل حركة الطواف حول الكعبة، وتم أيضا مد بلاطة الدور الأول ودور السطح في المسجد الحرام في مواقع محددة، حيث أدت هذه الأعمال إلى زيادة صحن المطاف بمقدار ٤٠٠ متر مربع واستيعاب عدد أكبر من الطائفين ليبلغ عدد استيعاب المطاف وملحقاته ٤٨ ألف طائف في الساعة".



