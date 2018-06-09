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الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بشقة في برج سكني بالفيوم

السبت 09/يونيو/2018 - 12:16 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بشقة في برج سكني بالفيوم
حريق - أرشيفية
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ريهام على
 
أخمدت قوات الحماية المدنية بالفيوم، حريقًا شب بشقة ببرج الحصري بمنطقة عزبة جبيلي بالفيوم.

وتبلغ لقسم شرطة أول الفيوم، من إدارة النجدة بنشوب حريق بشقة ببرج الحصري بمنطقة عزبة جبيلي بالفيوم، وبانتقال ضباط الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق وإخمادة دون حدوث إصابات أو وفيات.

وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة مساحة 150 مترًا، بالطابق التاسع بالبرج السكني ملك المواطنة" هبة محمد محمد" 23 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان.

ونتج عن الحريق احتراق جميع محتويات غرفة النوم الرئيسية "أثاث خشبي ـ مفروشات ـ جهاز تكييف) وكذا احتراق المفروشات والستائر الخاصة بحجرتي نوم الأطفال مجاورتين لغرفة النوم الرئيسية.

وبسؤال مالكة الشقة أكدت مضمون ما جاء بالفحص، وعللت نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بجهاز التكييف الخاص بغرفة النوم، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى الحادث.

وتم تكليف قسم الأدلة الجنائية بالأنتقال للمعاينة والفحص.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروف ملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.


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