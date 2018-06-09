ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

القبض على عامل بالشرقية لتكوينة خلية تكفيرية والتواصل مع تنظيم "داعش"

السبت 09/يونيو/2018 - 12:16 م
القبض على عامل بالشرقية لتكوينة خلية تكفيرية والتواصل مع تنظيم داعش
صورة أرشيفية
طباعة
إسلام علي
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن الوطني، من القبض علي عامل بمصنع "غزل ونسيج؛ وذلك لتكوينه خلية إرهابية، والتواصل مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية لضباط المديرية، عن قيام "عبد الله.ع.ع" 50 عامًا، عامل بشركة غزل ونسيج، مقيم مركز الإبراهيمية، بالتواصل مع تنظيم "داعش" الإرهابي، من خلال شبكة الإنترنت تطبيق"إنستجرام" من أجل قيادتهه لخلية إرهابية.

وتبين من التحقيقات أن المتهم، مكلف من قبل التنظيمات التكفيرية، بتكوين خلية من الشباب بقيادته، وتجنيدهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تم استهدافه والقبض عليه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعات تتنتهج الأفكار الجهادية التكفيرية، المتمثلة في تكفير الحاكم المبدل لشرع الله، ووجوب الخروج عليه، وتكفير القوات المسلحة وجواز استهدافهم في عمليات عدائية هم ورجال الشرطة، واستحلال دماء الطائفة المسيحية ودور العبادة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 12:50:07 PM