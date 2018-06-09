القبض على عامل بالشرقية لتكوينة خلية تكفيرية والتواصل مع تنظيم "داعش"

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن الوطني، من القبض علي عامل بمصنع "غزل ونسيج؛ وذلك لتكوينه خلية إرهابية، والتواصل مع تنظيم "داعش" الإرهابي.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية لضباط المديرية، عن قيام "عبد الله.ع.ع" 50 عامًا، عامل بشركة غزل ونسيج، مقيم مركز الإبراهيمية، بالتواصل مع تنظيم "داعش" الإرهابي، من خلال شبكة الإنترنت تطبيق"إنستجرام" من أجل قيادتهه لخلية إرهابية.



وتبين من التحقيقات أن المتهم، مكلف من قبل التنظيمات التكفيرية، بتكوين خلية من الشباب بقيادته، وتجنيدهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تم استهدافه والقبض عليه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعات تتنتهج الأفكار الجهادية التكفيرية، المتمثلة في تكفير الحاكم المبدل لشرع الله، ووجوب الخروج عليه، وتكفير القوات المسلحة وجواز استهدافهم في عمليات عدائية هم ورجال الشرطة، واستحلال دماء الطائفة المسيحية ودور العبادة.



