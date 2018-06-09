وائل الإبراشي يكشف حقيقة تعاقده مع مجموعة قنوات "إم بي سي"

قال الإعلامي وائل الإبراشي إنه لم يحدث أي مفاوضات مع مجموعة "إم بي سي"، نافيًا ما أثير حول تعاقده مع مجموعة قنوات "إم بي سي"، مطالبًا بتحري الدقة.



