وائل الإبراشي يكشف حقيقة تعاقده مع مجموعة قنوات "إم بي سي"
السبت 09/يونيو/2018 - 12:00 م
الفجر الفني
قال الإعلامي وائل الإبراشي إنه لم يحدث أي مفاوضات مع مجموعة "إم بي سي"، نافيًا ما أثير حول تعاقده مع مجموعة قنوات "إم بي سي"، مطالبًا بتحري الدقة.
وأكد "الإبراشي"، أنه لا يفكر في ترك قناة "دريم"، مضيفًا أنه يركز على استمراره في "دريم" وتقديم برنامجه، ولا ينظر للمبلغ الذي يحصل عليه.
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