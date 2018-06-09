أبوريدة يغيب عن استقبال الرئيس السيسي للمنتخب





يغيب هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن حضور مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب والجهاز الفنى وأعضاء اتحاد الكرة.









وغادر أبو ريدة القاهرة، أمس الجمعة، متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتى يشارك فيها أبو ريدة بصفته عضو مجلس فيفا ورئيسا وعضوا ببعض اللجان التى تبدأ اجتماعاتها ظهر اليوم السبت.

كما يشارك أبو ريدة فى اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولى "كونجرس الفيفا" والذى سيتم خلاله الإعلان عن الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم عام 2026.



