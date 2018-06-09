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عاجل.. أول ظهور لمحافظ المنوفية ببدلة السجن (فيديو و صور)

السبت 09/يونيو/2018 - 12:05 م
عاجل.. أول ظهور لمحافظ المنوفية ببدلة السجن (فيديو و صور)
محافظ المنوفية
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الفجر
 
بدأت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، ومتهمين اثنين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وحصول المحافظ على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات.

كانت تحقيقات تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام المتهمين هشام عبد الباسط، وعاصم أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة إيه أى أكتيف لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز "أونا سيس" لخدمة السيارات، قاموا في خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا "محافظ المنوفية"، طلب وأخذ لنفسه، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه، حصل عليهم بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشأت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثانى، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة انهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.


وأن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطية موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم الثالث توسط فى تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط فى جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

عاجل.. أول ظهور لمحافظ المنوفية ببدلة السجن (فيديو و صور)
عاجل.. أول ظهور لمحافظ المنوفية ببدلة السجن (فيديو و صور)
عاجل.. أول ظهور لمحافظ المنوفية ببدلة السجن (فيديو و صور)
عاجل.. أول ظهور لمحافظ المنوفية ببدلة السجن (فيديو و صور)
عاجل.. أول ظهور لمحافظ المنوفية ببدلة السجن (فيديو و صور)
عاجل.. أول ظهور لمحافظ المنوفية ببدلة السجن (فيديو و صور)
عاجل.. أول ظهور لمحافظ المنوفية ببدلة السجن (فيديو و صور)
عاجل.. أول ظهور لمحافظ المنوفية ببدلة السجن (فيديو و صور)
عاجل.. أول ظهور لمحافظ المنوفية ببدلة السجن (فيديو و صور)
عاجل.. أول ظهور لمحافظ المنوفية ببدلة السجن (فيديو و صور)
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