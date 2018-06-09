ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سكرتير عام محافظة الوادى الجديد يحيل مختصين بمستشفى الخارجة العام للتحقيق‎

السبت 09/يونيو/2018 - 12:04 م
سكرتير عام محافظة الوادى الجديد يحيل مختصين بمستشفى الخارجة العام للتحقيق‎
اللواء أشرف مصطفى
طباعة
منى صموئيل
 
أجرى اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، أمس الجمعة، زيارة مفاجئة لمستشفى الخارجة العام، بهدف الوقوف على مدى توافر الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

واطلع سكرتير عام المحافظة، على سير العمل بالمستشفى، كما وجه بسرعة إحالة المقصرين من الأطباء وأطقم التمريض المختصة وكذلك مسئولي شركة النظافة إلى جهات التحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم نظرا لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

وأشار إلى ضرورة إعداد مقترح متضمنا جميع المتطلبات الخاصة بالمستشفى تمهيدا لعرضه على المحافظ.

يذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وجه برفع حالة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة وبمرفق الإسعاف خلال شهر رمضان وخاصة في أوقات الذروة وذلك لتقديم الإسعافات العاجلة لجميع الحالات المرضية واتخاذ ما يلزم حيالها.
المزيد عن: محافظة الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد سكرتير المحافظة تحقيق الخارجة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 12:50:07 PM