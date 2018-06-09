سكرتير عام محافظة الوادى الجديد يحيل مختصين بمستشفى الخارجة العام للتحقيق‎

أجرى اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، أمس الجمعة، زيارة مفاجئة لمستشفى الخارجة العام، بهدف الوقوف على مدى توافر الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.





واطلع سكرتير عام المحافظة، على سير العمل بالمستشفى، كما وجه بسرعة إحالة المقصرين من الأطباء وأطقم التمريض المختصة وكذلك مسئولي شركة النظافة إلى جهات التحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم نظرا لعدم تواجدهم بمقر عملهم.





وأشار إلى ضرورة إعداد مقترح متضمنا جميع المتطلبات الخاصة بالمستشفى تمهيدا لعرضه على المحافظ.



