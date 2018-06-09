الاعتداء على طبيب استقبال بمستشفى "فيدمين" بمحافظة الفيوم
السبت 09/يونيو/2018 - 12:01 م
منى صموئيل
كشفت مصادر داخل مستشفي فيديمين، عن حالة اعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى فيديمين بمحافظة الفيوم، من عدد كبير من مرافقي إحدى الحالات المصابة بحروق.
وأوضحت المصادر، أن الطبيب أخبرهم بأن الحالة يجب أن يتم تحويلها لمستشفى الفيوم العام، لأن مستشفى فيديمين لا يوجد به الإمكانيات اللازمة لإسعاف المريض المصاب بحروق في الوجه وأماكن متفرقة من الجسد، وبالفعل كتب التحويل للمستشفى العام، إلا أن الأهالي لم يقتنعوا بهذا الأمر، واعتدوا على الطبيب.
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