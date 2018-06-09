رئيس الثانوية العامة: تصحيح ورقة الطالب تمر على 7 مقدرين.. والكنترول مراقب

نقل كنترول السنية يوفر لـ" التعليم" 12 مليون جنيه

العينة العشوائية لمواد اللغة الأجنبية الثانية "مبشرة"





طمئن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح الامتحانات، مؤكداً أن كل شيء يسير على ما يرام.





وكشف حجازي لـ"الفجر" عن آليات تصحيح أوراق الامتحان ودورته الكاملة، مشيرا إلى أن كل طالب سوف يأخذ حقه.





في البداية قال حجازي، إنه مخصص للورقة من 5 إلى 7 مقدرين، وكل مقدر مخصص له من 5 إلى 6 أسئلة بنظام البوكليت، بعد أن كان يتولى مهمة سؤال بأكمله.





وأضاف حجازي أنه يوجد مراجع على المقدر ويوجد أشخاص مهتمين بجمع الدرجات، وأن الكنترول مراقب من جميع الزوايا، وكل شئ مؤمن جيداً.









وخلال أول أسبوع من امتحانات الثانوية العامة، استطاعت وزارة التربية والتعليم أن تقوم بضبط الطلاب الذين يقومون بتداول الأسئلة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أن بعد 4 دقائق فقط تستطيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الوصول إلى الطالب الذي يتداول امتحانات الثانوية العامة على فيس بوك.





وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كواليس هذا الأمر، حيث أكدت أن من يتحكم في هذا السيريال نمبر هو الجهات السيادية وتستطيع فى 5 دقائق فقط من بعد نشر الورق على فيس بوك أن تحصل على اسم الطالب ومكانه وخلافه.





في السياق ذاته أكدت المصادر أن كنترول السنية هذا العام قد تم نقله للمرة الأولى من أكتوبر إلى منطقة الجيزة داخل مدرسة السعيدية، مؤكداً أن الكنترول يضم حوالى 3 محافظات، مشيراً إلى أن هذا النقل قد وفر في ميزانية الوزارة 12 مليون جنيه كان يتم استخدامهم فى نقل المصححين والأوراق وخلافه، مؤكداً أن ما يحدث فى مدينة أكتوبر الآن هو رصد درجات فقط.





على الجانب الآخر، أكدت مصادر بالكنترول أن تصحيح العينة العشوائية لمواد اللغة الأجنبية الثانية قد بدأ وأن نتيجة العينة جاءت مبشرة، بالإضافة إلى أن كثير من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية فى بعض اللغات.







