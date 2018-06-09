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أنواع وأسعار البلح بمحافظة الفيوم اليوم السبت 9 ـ 6 ـ 2018

السبت 09/يونيو/2018 - 11:53 ص
أنواع وأسعار البلح بمحافظة الفيوم اليوم السبت 9 ـ 6 ـ 2018
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
شهدت أسعار البلح، اليوم السبت، بمحافظة الفيوم، استقرارا بالأسواق، حيث وصل سعر التمر الرطب 29 جنيهًا، التمر الأسواني الفاخر 17 جنيهًا.

وصل سعرالبلح السيوي20 جنيهًا،البلح الغزالي22 جنيهًا،البلح الصعيدي 18 جنيهًا، البلح الصعيدي الملكابي20 جنيهًا، والتوليدو تمر فاخر24 جنيهًا، البلح الصعيدي الشامية 15 جنيهًا،البلح السلطاني الخام20 جنيهًا،البلح الصعيدي الجنداري25 جنيها، كيلو البلح الجاف 12 جنيهًا للكيلو، وكيلوالبلح نصف الجاف بسعر20 جنيهًا، البلح الشعبى 7 جنيهات.
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