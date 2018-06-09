رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد ختام دورة الشهيد أحمد عبد الفتاح بدشنا (صور)

شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي ختام دورة الشهيد المقدم أحمد عبد الفتاح وشهداء قرية ابو دياب غرب دشنا بحضور العميد طارق لطفى رئيس مجلس مدينة دشنا نيابة عن محافظ قنا والعميد هشام الضوى مأمور مركز دشنا نيابة عن مدير أمن قنا والعديد من قيادات الامن المركزي والقيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي واسر الشهداء.



حيث أكد رئيس الجامعة على التضحيات التي قدمها شهداء الوطن فى تقديم أرواحهم من أجل حماية الوطن وأشاد رئيس الجامعة بتنظيم هذه الدورة عرفانًا لشهداء الوطن.



واقيمت المباراة النهائية للدورة بين فريقي الشهيد المقدم احمد عبد الفتاح وفريق نجع عزوز وانتهت بفوز فريق الشهيد احمد عبد الفتاح بهدفين مقابل هدف حيث ضمت الدورة ستة عشر فريقا تم تقسيمهم الى مجموعات اشرف على تنظيمها مركز شباب ابو دياب غرب.



وفى نهاية المباراة النهائية قام رئيس الجامعة ورئيس مجلس مدينة دشنا بتكريم الفرق المشاركة في الدورة وتسليم كأس الدورة ومن جانبها قامت اللجنة المنظمة للدورة بإهداء درع الدورة لرئيس الجامعة وضيوف الدرة.