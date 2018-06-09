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عاجل.. بوتين وترامب يبحثان هاتفيًا إمكانية عقد لقائهما في فيينا

السبت 09/يونيو/2018 - 10:50 ص
عاجل.. بوتين وترامب يبحثان هاتفيًا إمكانية عقد لقائهما في فيينا
بوتين وترامب
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أسماء العزب
 

أعلن الكرملين، صباح اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله إمكانية عقد لقاء بينهما في فيينا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن ممثل مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن السلطات النمساوية أعربت عن استعدادها لاستضافة الاجتماع بين زعيما روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

 

وقال الممثل للصحيفة:"النمساويون أعربوا عن استعدادهم لاستضافة الاجتماع بين الرئيسين ترامب وبوتين، على الرغم من أن الزعيمين ناقشا سابقا إمكانية تنظيم الاجتماع"، وأضاف: "لكن حتى الآن لم يخبرون".


المزيد عن: فيينا روسيا بوتين وترامب امريكا النمسا إمكانية عقد لقائهما
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