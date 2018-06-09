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أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية اليوم السبت 9-6-2018

السبت 09/يونيو/2018 - 10:47 ص
أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية اليوم السبت 9-6-2018
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الفجر الرياضي
 
يقدم "الفجر الرياضي" لقرائه الكرام أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 9-6-2018

أخبار اليوم
"مظاهرة حب" للفراعنة في ستاد القاهرة.. الليلة
أسرار وكواليس الزيارة الخاطفة لصلاح لنادي المقاولون

الجمهورية
انفراجة مالية في المصري
الجماهير "تشحن" الفراعنة.. في الاستاد
المغربي "بوحدوز".. على رادار الزمالك

الأهرام
الجماهير تنتظر ضربة البداية لمشاهدة المنتخب الجديد
راقصو التانجو يخشون صحوة النسور

المصري اليوم
رونالدو يتهم رئيس ريال مدريد بـ"الخداع"
اعتذار جوميز يعيد أزمة مدرب الأهلي لـ"المربع صفر"
تعثر مفاوضات الزمالك مع مهاجم المغرب والإسماعيلي يفاوض محمد إبراهيم

الدستور
المنتخب يتوجه إلى روسيا غدا.. والحارس يثير أزمة بين كوبر وناجي

الوفد
"كوبر" يطلب دعم الجماهير قبل السفر إلى روسيا
الزمالك يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد في "عز الظهر".. ويضم الدولي "بسام" لفريق اليد
تسريبات شوبير تواصل ضرب مجلس الأهلي

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