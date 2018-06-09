أشرف زكي يكشف حكايته مع أول سيارة في حياته عبر "التوصيلة" على نجوم fm

يحل الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، ضيفًا على المذيع تامر بشير، في الرابعة ونصف عصر اليوم، من خلال برنامج "التوصيلة" عبر إذاعة "نجوم fm".





ويتحدث أشرف زكي عن كواليس مسلسل "قانون عمر"، الذي يذاع حاليا على إحدى الفضائيات الخاصة، كما يكشف علاقته بالسيارات والنوع الذي يتمنى شراءه خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن حكايته مع أول سيارة في حياته ومن الذي علمه القيادة، ويكشف عن الشىء الذي لا يمكن أن يفعله أثناء القيادة، وأول مرة تعلم القيادة، وأهم المواقف التي قابلته طوال حياته.