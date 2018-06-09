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سقوط 3 مصابين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة تلا في المنوفية

السبت 09/يونيو/2018 - 10:43 ص
سقوط 3 مصابين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة تلا في المنوفية
مشاجرة
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أحمد الباهى
 
نشبت مشاجرة دامية بالأسلحة الآلية، وسقط فيها مصابين بقرية كمشيش بمركز تلا بالمنوفية.

وتبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول (ع.ع. ت - سن 46) فلاح مصابًا [خرطوش بالبطن والقدمين والذراع]، و(م.ح.ع.ع - سن 43) بدون عمل مصابًا [جرح بالظهر من أداة حادة "سيخ حديدي"]، وتم نقلهما إلى مستشفى تلا المركزي، وتحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وطرف ثان (ع.م.ا - سن 55) فلاح، ونجله (م - سن 29) فلاح، وجميعهم مقيمين قرية كمشيش بتلا، وبسؤال الطرف الأول، اتهم الثالث والرابع بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى "فرد خرطوش"، كان بحوزة الرابع لخلافات بسبب الجيرة في الأرض الزراعية.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المذكوران، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات، وأرشد الرابع عن السلاح المستخدم فى الواقعة.

وتم التحفظ على المتهمين والسلاح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8391 جنح مركز تلا لسنة 2018م، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
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