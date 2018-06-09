جورج رشاد مذيع نشرات ماسبيرو يتعرض لحادث على طريق العلمين (صور)

تعرض جورج رشاد مذيع النشرات والبرامج بقطاع أخبار الهيئة الوطنية للإعلام لحادث تصادم بسيارته لانفجار إطارها على طريق العلمين، وكان رفقة أفراد أسرته، وأصيب جراء انقلاب السيارة لأكثر من مرة بهم على الطريق.





وتم نقل جورج إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث أصيب بكسر في ذراعه وقدمه فيما تعرض أفراد أسرته لإصابات مختلفة.





يشار إلى أن مكتب حسين زين رئيس الوطنية للإعلام أجرى اتصالا بالمذيع للاطمئنان عليه كما حرص قيادات قطاع الأخبار على مهاتفة جورج لمتابعة حالته.