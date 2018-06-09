205 آلاف و418 طنا إجمالي توريد القمح بشون وصوامع الدقهلية

أعلن وكيل وزارة الزراعة، في محافظة الدقهلية، المهندس محمد عبد الله، استقبال الشون والشون والصوامع 205 آلاف و418 طن قمح، منذ بدء موسم التوريد المحصول، تزامنًا مع الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة والتي تُقدر بـ244 ألفًا و44 فدانًا.



وأشار في تصريحات اليوم، إلى أنه تم فتح الصوامع والشون لاستقبال المحصول في 21 شونة، بالإضافة إلى 4 صوامع، تابعة للشركة المصرية القابضة، ومضربين تابعين لمطاحن شرق الدلتا، ومشيرا الى أن صومعة المنصورة استوعبت كامل طاقتها، ومن يستهدفها في التوريد، يتم تحويله لصومعة بهرند المنصورة.



وأكد أن المساحة التخزينية تكون كافية لاستقبال المنتظر، وأن الشون والصوامع على أتم الاستعداد لاستقبال القمح من المزارعين، وهناك لجان من مديرية الأمن والتموين تشرف على الشون والصوامع باستمرار، على مستوى مراكز المحافظة.