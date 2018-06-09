ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

205 آلاف و418 طنا إجمالي توريد القمح بشون وصوامع الدقهلية

السبت 09/يونيو/2018 - 10:35 ص
205 آلاف و418 طنا إجمالي توريد القمح بشون وصوامع الدقهلية
طباعة
سالى رضوان
 
أعلن وكيل وزارة الزراعة، في محافظة الدقهلية، المهندس محمد عبد الله، استقبال الشون والشون والصوامع 205 آلاف و418 طن قمح، منذ بدء موسم التوريد المحصول، تزامنًا مع الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة والتي تُقدر بـ244 ألفًا و44 فدانًا.

وأشار في تصريحات اليوم، إلى أنه تم فتح الصوامع والشون لاستقبال المحصول في 21 شونة، بالإضافة إلى 4 صوامع، تابعة للشركة المصرية القابضة، ومضربين تابعين لمطاحن شرق الدلتا، ومشيرا الى أن صومعة المنصورة استوعبت كامل طاقتها، ومن يستهدفها في التوريد، يتم تحويله لصومعة بهرند المنصورة.

وأكد أن المساحة التخزينية تكون كافية لاستقبال المنتظر، وأن الشون والصوامع على أتم الاستعداد لاستقبال القمح من المزارعين، وهناك لجان من مديرية الأمن والتموين تشرف على الشون والصوامع باستمرار، على مستوى مراكز المحافظة.
205 آلاف و418 طنا إجمالي توريد القمح بشون وصوامع الدقهلية
205 آلاف و418 طنا إجمالي توريد القمح بشون وصوامع الدقهلية
205 آلاف و418 طنا إجمالي توريد القمح بشون وصوامع الدقهلية
205 آلاف و418 طنا إجمالي توريد القمح بشون وصوامع الدقهلية
المزيد عن: قمح صوامع شون توريد قمح
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 11:10:36 AM