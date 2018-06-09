كيتي سبنسر.. الوجة الإعلاني الجديد لدار بولغاري

اختارت دار بولغاري اللايدي كيتي سبنسر، ابنة شقيق الأميرة الراحلة ديانا، لتكون الوجه الإعلاني الجديد للماركة.



واستطاعت سبنسر أن تخطف الأنظار يوم زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، حيث تألقت كيتي يومها بفستان أخضر مطبع بالأزهار من دولتشي إند غابانا، وانتعلت حذاء باللون البرتقالي الساطع فكانت حديث الإعلام والصحافة نظرًا لأناقتها وجمالها الفاتن.



كيتي هي ابنة عارضة الأزياء السابقة فيكتوريا إيتكن والإيرل تشارلز سبنسر، شقيق ديانا. خطفت الأنظار للمرة الأولى عندما حضرت مع أخواتها زفاف الأمير ويليام عام 2011.



إلا أن كيتي ليست بعيدة عن الأضواء. فهي عارضة أزياء محترفة، وتشق طريقها بنجاح وثبات. شاركت في عروض أزياء العديد من الدور العالمية، ومن ضمنها دولتشي إند غابانا وبولغاري. يتابعها آلاف الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحرص على نشر صورها الجميلة مرفقة بكلمات معبّرة



أعربت كيتي عن فرحتها الكبيرة بهذا الاختيار لأنها ستصبح الوجه الإعلاني للماركة الإيطالية الأشهر في العالم، لاسيما وأن دار بولغاري رديفة الإبداع، والجمال، والإرث العريق، والجاذبية.



يذكر أن سبنسر سعت قبلًا من خلال عملها إلى جمع الأموال والمساعدات لعدد من الجمعيات الخيرية التي تتعاون مع بولغاري، ومنها مؤسسة إلتون جون لمحاربة الإيدز ومنظمة Save The Children.

