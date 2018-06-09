محمد صلاح يسخر من تصريحات راموس حول إصابته
السبت 09/يونيو/2018 - 10:28 ص
الفجر الرياضي
وجه المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، رسالة ساخرة لسيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، بسبب إصابة هداف الريدز في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريال بنتيجة 3 – 1.
وقال محمد صلاح، في حوار لصحيفة "ماركا" الإسبانية:
"تصريحات راموس أضحكتني، قال إنه تواصل معى عقب الإصابة، وأخبرته بأنني على ما
يرام".
أضاف صلاح:"هذا لم يحدث، لقد أرسل لى رسالة بالفعل، لكنني لم أخبره أبداً أنني بصحة جيدة، هل يستطيع أن يخبرني أيضا إذا ما كنت مستعدا للمشاركة في كأس العالم ؟".