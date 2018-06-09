تونس تتحدى إسبانيا في البروفة الأخيرة لكأس العالم





يواجه منتخب تونس نظيره الإسباني في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، على استاد كراسنودار بروسيا، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.





يسعى المنتخب التونسي إلى تقديم أداء طيب أمام العملاق الإسباني من أجل طمئنة الجماهير التونسية قبل مواجهة إنجلترا في افتتاحية المجموعة السادسة بكأس العالم.





وكان المنتخب التونسي قد قدم مباراة جيدة أمام نظيره التركي التي جمعت المنتخبين الأسبوع الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في لقاء أثني فيه نبيل معلول المدير الفني لنسور قرطاج على أداء اللاعبين.





وعلى الجانب الأخر يتطلع المنتخب الإسباني إلى تحقيق نتيجة إيجابية، والاستفادة من اللقاء على الجانب التكتيكي والفني قبل مواجهة المغرب في افتتاحيىة مواجهاتة بالمونديال.





وتعادل المنتخب الإسباني مع نظيره السويسري بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمعهما الأسبوع الماضي.



