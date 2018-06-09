الرئيس الإيراني: دور روسيا في تفعيل الاتفاق النووي مهم وبناء

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن على البلدين إقامة حوار أكثر جدية حول انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال روحاني، خلال لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة شنغهاي، اليوم السبت، 9 يونيه: "فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة غير القانوني من هذه الاتفاقيات، هذا يتطلب حوارا أكثر جدية وأكثر أهمية بين بلدينا".

وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن روسيا "لعبت دورا هاما وبناء" في تنفيذ الاتفاقية النووية.

وكان فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، أعلنوا أمس الجمعة، أن روسيا والصين ستبذلان كل الجهود اللازمة للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، معربان عن ضرورة حماية مصالح التعاون التجاري الاقتصادي مع طهران من العقوبات الأحادية الجانب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 مايو الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015، كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات، بما في ذلك الثانوية منها حيال دول أخرى، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.