قبل لقاء أوروجواي .. تعرف علي حكاية 20 مواجهة جمعت منتخب مصر ضد منتخبات أمريكا الجنوبية





يستهل المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس العالم "روسيا 2018" بمواجهة منتخب أوروجواي في تمام الثانية ظهر يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولي للمونديال والتي تضم معهما أيضًا منتخبي (روسيا والسعودية).





وتحمل مواجهة مصر مع أوروجواي رقم "21" في تاريخ مواجهات الفراعنة ضد منتخبات أمريكا الجنوبية، حيث سبق والتقي المنتخب الوطني مع 6 منتخبات لاتينية (الأرجنتين – البرازيل – تشيلي – كولومبيا – بوليفيا- أوروجواي) في 20 مواجهة سابقة، فاز "أبناء النيل" في 5 مباريات، وخسر 11 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات.





سجل المنتخب المصري 33 هدفًا خلال مواجهاته السابقة ضد منتخبات أمريكا الجنوبية، بينما استقبلت شباكه 45 هدف.





ويستعرض "الفجر الرياضي " في هذا التقرير تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد منتخبات أمريكا الجنوبية:-





- أوروجواي:

تقابل المنتخب المصري مع منتخب أوروجواي منافسه في كأس العالم "روسيا 2018" مرتين سابقتين وكانت مواجهتين وديتين، الأولي كانت في 19 نوفمبر 1963 وفاز منتخب الفراعنة 5/1، بينما فاز المنتخب الأوروجواياني 2/0 في المواجهة الثانية والتي أقيمت في 16 أغسطس لعام 2006.





- البرازيل:

يعتبر المنتخب البرازيلي أكثر منتخبات أمريكا الجنوبية التي تقابلت مع المنتخب المصري، حيث جمعتهما 7 مواجهات سابقة ( 5 ودية – 2 رسمية)، فاز منتخب السامبا في 6 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة، ولم يستطيع منتخب الفراعنة تحقيق أي انتصار.





أول مواجهة بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي كانت مباراة ودية جمعتهما في 29 أبريل 1960 وفاز المنتخب اللاتيني 5/0، أما المواجهة الثانية أقيمت في 1 مايو من نفس العام وكانت ودية أيضًا وخسر الفراعنة 3/1، والتقي المنتخبين بعد 5 أيام مجددًا وفاز منتخب السامبا 3/0.





وفي 17 مايو 1963 تقابل منتخب مصر مع نظيره البرازيل وديًا وخسر الفراعنة بهدف دون رد، والتقي المنتخبين في أول مواجهة رسمية في 12 أكتوبر 1964 في دورة الألعاب الأوليمبية وانتهت بالمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.





التقي منتخب مصر مع نظيره البرازيلي في دور المجموعات لبطولة كأس القارات لعام 2009 وخسر بصعوبة 4/3، أما آخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت في 14 نوفمبر 2011 وكانت مباراة ودية حسمها منتخب السامبا البرازيلية لصالحه 2/0.





- الأرجنتين:

تقابل منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني في مباراتين وديتين فقط خلال تاريخهما وفاز بهما منتخب التانجو، الأولي كانت في 6 يونيو 1928 وانتهت بنتيجة (6-0)، أما الثانية كانت في 26 مارس 2008 وفازت الأرجنتين (2-0)





- تشيلي:

التقي منتخب مصر مع نظيره منتخب تشيلي في 5 مباريات خلال تاريخهما، فاز منتخب الفراعنة في 3 مباريات، وخسر مباراتين ولم يخسر أي مباراة.





أول مواجهة جمعت المنتخب المصري مع نظيره تشيلي كانت في دورة الألعاب الاوليمبية 1952 وفاز الفراعنة 5/4، أما المواجهة الثانية كانت ودية وأقيمت في 13 نوفمبر 1963 وفاز منتخب مصر 6/0، وجاءت المواجهة الثالثة بين المنتخبين في 3 يونيو 1989 وكانت ودية أيضًا وحسمها "أبناء النيل" بنتيجة 2/0.





المواجهة الرابعة بين المنتخب المصري ونظيره منتخب تشيلي كانت ودية أقيمت في 6 فبراير 2013 وفاز بها المنتخب اللاتيني 2/1، أما آخر مواجهة بين المنتخبين أقيمت في 30 مايو 2014 وكانت ودية وخسرها الفراعنة 3/2.





- كولومبيا:

3 مواجهات جمعت منتخب مصر مع نظيره الكولومبي، المواجهة الأولي كانت ودية وجمعت المنتخبين في 26 مايو 1990 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، أما المواجهة الثانية كانت في دورة الألعاب الأوليمبية (برشلونة 1992) وفاز المنتخب المصري 4/3، والمواجهة الثالثة أقيمت بينهما منذ أيام في إطار الاستعدادات لمونديال روسيا وانتهت بالتعادل السلبي.





- بوليفيا:

مواجهة وحيدة جمعت منتخب مصر مع منتخب بوليفيا وذلك في بطولة كأس القارات 1999 وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.



