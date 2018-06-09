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بوتين: التعاون الروسي الإيراني في سوريا ناجح وهناك نتائج ملموسة

السبت 09/يونيو/2018 - 10:20 ص
بوتين: التعاون الروسي الإيراني في سوريا ناجح وهناك نتائج ملموسة
بوتين
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وكالات
 

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعاون الروسي الإيراني في سوريا بـ "الناجح" مشيرا إلى تحقيق نتائج ملموسة.

 

وقال بوتين خلال نظيره الإيراني، حسن روحاني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "نحن نتعاون بنجاح في تسوية الأزمة السورية. وهنا لينا ما نتحدث عنه، لأن هناك نتائج ملموسة".

 

وأضاف: "أنا سعيد لفرصة العمل معكم على هامش اللقاء الدولي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون".

 

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