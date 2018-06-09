بالأسماء| 4 إعلاميين يلحقون بـ عمرو أديب إلى mbc pro بالتعاقد مع تركي آل الشيخ

أفادت تقارير صحفية أن هناك 4 إعلاميين تعاقدوا مع تركي آل الشيخ للانضمام إلى مجموعة قنوات mbc pro، وهم وائل الإبراشي، ويوسف الحسيني، وأحمد حسام ميدو، ومدحت شلبي، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل التعاقد قريبا.





وكانت صفحة تركي آل الشيخ قد أعلنت من خلال مقطع فيديو عن التعاقد مع الإعلامي عمرو أديب مع مجموعة قنوات mbc pro group.